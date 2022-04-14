Petrol
108.25
-0.49%
Euro
15.99
0.46%
Dolar
14.62
0.17%
Altın
925.68
-0.28%
Borsa
2472
0.46%
Bitcoin
604.898
2.79%
BTXN Coin
30.74
-1.47%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 13 C

    Demet Özdemir'in son hali

    Şarkıcı Oğuzhan Koç'la evlilik hazırlığı yapan Demet Özdemir'in makyajsız, bakımsız hali dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 14.04.2022 - 11:28
    • Güncelleme : 14.04.2022 - 11:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Demet Özdemir'in son hali

    Evlenmek için hazırlık yapan Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çifti önceki akşam Bebek'te görüntülendi.

    Daha önce bakımlı ve tarz haliyle görmeye alıştığımız Demet Özdemir'in yorgun ve bakımsız hali dikkat çekti. Evlilik hazırlıkları hakkında konuşan ünlü çift, "Düğün iki gün olabilir." dedi.

    "Herkese zaman ayırmak istiyoruz"

    Düğün törenlerinin 4 gün olacağı yönünde çıkan haberlere de açıklık getiren çift, ''Dört gün değil ama iki gün olabilir. Bir günü de arkadaşlarımızda eğlenerek geçirmek istiyoruz.

    "Hazır olmadan konuşmayalım"

    Herkese zaman ayırmak istiyoruz. O yüzden şimdiden bir şey söyleyip daha sonra onu yapamamak da kötü olur.'' diyerek oradan ayrıldı.

    Demet Özdemir in son hali #1

    Demet Özdemir in son hali #2

    Demet Özdemir in son hali #3

    Demet Özdemir in son hali #4


    İlginizi Çekebilir

    Ataşehir'de bantlanan kadının evindeki yangını kendi çıkardığı belirlendi
    3. Sayfa

    Ataşehir'de bantlanan kadının evindeki yangını kendi çıkardığı belirlendi

    Tesla Ailelerin Refah Düzeyini Yükseltmek İçin Yeni Bir Proje Başlattı
    Tesla

    Tesla Ailelerin Refah Düzeyini Yükseltmek İçin Yeni Bir Proje Başlattı

    Çorum’da 2 kişinin öldüğü kavganın nedeni: Ceviz dikme yeri
    3. Sayfa

    Çorum’da 2 kişinin öldüğü kavganın nedeni: Ceviz dikme yeri

    Görüş Bildir