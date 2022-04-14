Demet Özdemir'in son hali

Şarkıcı Oğuzhan Koç'la evlilik hazırlığı yapan Demet Özdemir'in makyajsız, bakımsız hali dikkat çekti.

Evlenmek için hazırlık yapan Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çifti önceki akşam Bebek'te görüntülendi.

Daha önce bakımlı ve tarz haliyle görmeye alıştığımız Demet Özdemir'in yorgun ve bakımsız hali dikkat çekti. Evlilik hazırlıkları hakkında konuşan ünlü çift, "Düğün iki gün olabilir." dedi.

"Herkese zaman ayırmak istiyoruz"

Düğün törenlerinin 4 gün olacağı yönünde çıkan haberlere de açıklık getiren çift, ''Dört gün değil ama iki gün olabilir. Bir günü de arkadaşlarımızda eğlenerek geçirmek istiyoruz.

"Hazır olmadan konuşmayalım"

Herkese zaman ayırmak istiyoruz. O yüzden şimdiden bir şey söyleyip daha sonra onu yapamamak da kötü olur.'' diyerek oradan ayrıldı.