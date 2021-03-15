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    Demet Şener: Kızım boyumu geçmemek için dizlerini kırıyor

    Demet Şener, kızı İrem Kutluay ile alışverişe çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 15.03.2021 - 12:18
    • Güncelleme : 15.03.2021 - 12:22
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    Demet Şener: Kızım boyumu geçmemek için dizlerini kırıyor

    Kızı İrem Kutluay ile birlikte İstinyePark AVM'de görüntülenen eski model Demet Şener, alışveriş yaptı.

    "KIZIM BOYUNU KISALTIYOR"

    İrem Kutluay'ın, annesiyle poz verirken dizlerini kırması dikkatinden kaçmadı. "Annesinin boyunu geçmemek için dizlerini kırarak poz veriyor artık kızım." diyerek İrem Kutluay'a sarılan Şener ve kızı arasında neşeli anlar yaşandı.

    43 yaşındaki Şener, kısa sürede alışveriş turunu tamamlayarak İstinyePark'tan ayrıldı.

    Demet Şener: Kızım boyumu geçmemek için dizlerini kırıyor #1

    Demet Şener: Kızım boyumu geçmemek için dizlerini kırıyor #2

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