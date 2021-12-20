Demet Şener: Tolga ile birbirimize kenetlendik

İki evlilikten sonra kalbini hala aşka kapatmayan Demet Şener, yeni ilişkisini anlattı.

Eski manken Demet Şener, eşi Cenk Küpeli'den 2021'in Ocak ayında boşandı. Kısa süre sonra da Tolga Arman'la aşk yaşamaya başladı.

Yeni sevgilisi rahatsız olduğu için eski eşi Küpeli'yle ortaklığını bitirip Nişantaşı'ndaki dükkanını bile kapatan Şener, her fırsatta mutluluğunu dile getirmeye devam ediyor.

Önceki gün de katıldığı bir etkinlikte aşk hayatıyla ilgili açıklamalar yaptı.

"MUTLUYUM"

Nazardan korktuğunu söyleyen güzel manken, "Tolga muhteşem bir insan, çok mutluyum. Çok fazla konuşmak istemiyorum, ancak nazara da inanmıyorum. Bunu korumak için o yüzden pek konuşmak istemiyoruz, birbirimizi bulduğumuzu düşünüyoruz. Birbirimize kenetlendik, ilk seferde aşkı yaşadık" diyerek duygularını anlattı.

"KAYBEDİYORUZ"

Parmağındaki yüzüğün sorulması üzerine şu açıklamayı yaptı: "Yüzüğü bir süre önce kendim aldım. Biz Tolga'yla gönülden çok görünmeyen yüzüklerimiz var, tesadüf eseri tanıştık ve kader bizi öyle birleştirdi. Çok güzel vakit geçiriyoruz, ikimizde çok unutkanız, arada anahtarları kaybediyoruz. Kısaca ikimizde, aşkımızdan vahim durumdayız. Bu yaştaki aşk daha anlamlı, daha gerçek oluyor. İkimizde olgunluk çağındayız, 40'tan sonra ne istediğinizi biliyorsunuz. Çocuklarımız bir araya geliyor, anlaşıyor. Biz böyle çok mutluyuz."