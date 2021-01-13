Demet Şener'den boşanma açıklaması

Demet Şener, Cenk Küpeli ile çocuk meselesi yüzünden ayrıldıklarını doğruladı.

Demet Şener ve iş insanı Cenk Küpeli, 2,5 aylık ilişkilerini 21 Haziran 2019 tarihinde sürpriz bir şekilde nikâh masasına taşımıştı. Her fırsatta büyük bir aşk yaşadıklarını dile getiren ikili, dün yine sürpriz bir şekilde 19 ay süren evliliklerini sonlandırdı.

TEK CELSEDE BİTTİ

Çift, İstanbul Bakırköy 12. Aile Mahkeme’sinde anlaşmalı bir şekilde boşandı. İkili, birbirlerinden hiçbir şekilde maddi ve manevi talepte bulunmadı.

Çiftin boşanmalarındaki en büyük etkenin, Cenk Küpeli’nin çocuk istemesi olduğu iddia edilmişti. Demet Şener, sorunun çocuk olduğunu yaptığı açıklamada itiraf etti.

"ÇOCUK İÇİN HAZIR DEĞİLİM"

Ayrılık sonrası sessizliğini bozan Demet Şener de bugün dedikodulara son noktayı koydu. Ünlü manken yaptığı açıklamada; "Evliliğimizi üzülerek ve dostça dün bitirmiş bulunuyoruz. Gerekli açıklamaları yaptık fakat bazı yayın organlarında çeşitli iddialarla haber yapılmaktadır. Çocuklarım artık büyüdü ve markamın heyecanıyla yoğun bir çalışma dönemindeyim. Cenk'in çok istediği çocuk konusuna başlarda ben de sıcak baksam da kendimi yeni bir çocuk için hazır hissetmiyorum. Bu konuyu da karşılıklı konuşarak hayattan beklentilerimizin farklı olduğuna karar vererek ve üzülerek ayrılık kararı verdik. Evliliğimiz boyunca Cenk her zaman benim yanımda olmuştur. Ne maddi ne de manevi en ufak bir sorun yaşamamışızdır. Güzel bir evliliği bitirmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Saygı duyulmasını rica ederim." ifadelerine yer verdi.

KÜPELİ: HEP ÖZEL KALACAKSIN

Cenk Küpeli, sosyal medya hesabından Demet Şener’le fotoğrafını paylaşarak bir açıklama yayınlamıştı: “Bana hissettirdiğin güzel duygular için teşekkür ederim. Anneliğine ve kadınlığına olan saygımın yanı sıra, sana duyduğum sevgi nedeniyle hayatımda hep çok özel kalacaksın. Ayrılık sonrası arkadaşlığa inanmasam da eski eşin olarak tüm desteğim seninle.”

İddialara göre Şener'i gelin olarak istemeyen Küpeli Ailesi, oğullarının düğününe de katılmamıştı.