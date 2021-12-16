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    Demet Şener'den Tolga Arman'a: Sonsuz aşkım

    Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay'la 13 yıl, iş insanı Cenk Küpeli'yle 19 ay evli kalan ve son dönemde Tolga Arman'la aşk yaşayan Demet Şener, aşkı sonunda buldu.
    • Haber Merkezi
    • 16.12.2021 - 08:40
    • Güncelleme : 16.12.2021 - 08:54
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    Demet Şener'den Tolga Arman'a: Sonsuz aşkım

    44 yaşındaki eski manken Demet Şener, mart ayında iş insanı Cenk Küpeli ile boşanmasının ardından Tolga Arman'la yeni bir birlikteliğe yelken açmıştı.

    Sürpriz aşkları beş ay önce Bodrum'da belgelenen ve mutlu ilişkileri süren çift, önceki gün bir davete katıldı.

    Sevgilisiyle birlikte kamera karşısında poz veren Şener, o anları sosyal medya hesabından yayınlamayı ihmal etmedi.

    "SONSUZ AŞKIM"

    Daha önce, "Evliliğe ve herhangi bir imzaya gerek yok." açıklamasını yapan Demet Şener, gönderisine, "Sonsuz aşkım..." ifadesini not düştü.

    "Şu an gerçek aşkı yaşıyorum ve çok mutluyum." diyen eski mankenin paylaşımı 12 binden fazla beğeni ve çok sayıda yorum aldı.

    Demet Şener den Tolga Arman a: Sonsuz aşkım #1

    Demet Şener den Tolga Arman a: Sonsuz aşkım #2

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