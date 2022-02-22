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    Demi Burnett otistik olduğunu açıkladı

    Demi Burnett, yaptırdığı psikolojik test sonucu 26 yaşında otistik olduğunu öğrendi.
    • Haber Merkezi
    • 22.02.2022 - 09:24
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    Demi Burnett otistik olduğunu açıkladı

    'The Bachelor' adlı reality şovla adını duyuran 26 yaşındaki Demi Burnett, yaptırdığı psikolojik test sonucunda otistik olduğunun ortaya çıktığını açıkladı.

    "TEST YAPTIRDIM"

    Durumu, Instagram hesabından duyuran Burnett, "Psikolojik bir test yaptırdım ve çıkan sonuca göre otistiğim. 'Otizm' denildiğinde bu insanlar için bir damgalanma söz konusu hep. Ben, açık fikirli olmayı ve kabullenmeyi öneririm" dedi.

    "SİZİN SUÇUNUZ DEĞİL"

    "Tek istediğim daha kaliteli bir yaşam" diyen Demi Burnett, "Bu noktaya nasıl geldiğimi ve bu süreçte yaşadıklarımı paylaşmaya devam edeceğim. Tüm acımı ve verdiğim mücadele ilgili hikayemi daha fazla paylaşacağım. Her şey daha iyi olabilir ve en önemlisi bu sizin suçunuz değil" ifadelerini kullandı.

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