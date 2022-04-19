Demi Moore aşık oldu

Dünyaca ünlü ünlü aktris Demi Moore'un yeni sevgilisinin kim olduğu belli oldu.

“G.I. Jane” ve “Hayalet” filmleriyle tanınan 59 yaşındaki dünyaca ünlü oyuncu Demi Moore ile ünlü İsviçreli şef ve restoran sahibi Daniel Humm’ın birlikte olduğu doğrulandı.

46 yaşındaki Humm yeni ilişkisini İsviçre’deki bir TV kanalında doğruladı.

İlk defa Paris’teki bir defilede birlikte görünen ikili hakkındaki ilişki dedikoduları Mart ayından beri devam ediyordu.

3 kere evlendi

3 çocuğu olan Demi Moore, daha öncesinde Freddy Moore, Bruce Willis, Ashton Kutcher’la olmak üzere toplam üç kere evlendi.