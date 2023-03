Demi Moore'dan Bruce Willis'e doğum günü kutlaması

Hollywood'un aksiyon aktörü Bruce Willis'in geçtiğimiz aylarda demans hastalığına yakalandığı öğrenilmişti.

Demi Moore, pazar günü eski eşi Bruce Willis'in 68'inci yaşını sosyal medya hesabından kutladı.

60 yaşındaki oyuncu, tüm ailenin Willis'in etrafında toplanıp ona elmalı turta üfletirken 'doğum günün kutlu olsun' şarkısını söylediği bir videoyu paylaştı.

Demi Moore paylaştığı videoya şu notu düştü:

Ardından Bruce Willis'in şu anki eşi Emma Heming de duygusal bir paylaşımda bulundu.

"En sevdiği balkabağı turtasını yapmaya çalıştım ama olmadı. Elmalı turta onun ikinci favorisi."

Emma ayrıca kocasının yıkıcı bunama teşhisine değinen duygusal bir mesaj yayınladı:

Demek bugün kocamın doğum günü, sabaha ağlayarak başladım. Şişmiş gözlerimden ve sümüklü burnumdan da görebileceğin gibi, bunun tüm yönlerini görmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Her zaman bu mesajı alıyorum ve insanlar bana her zaman 'Oh, çok güçlüsün, bunu nasıl yaptığını bilmiyorum' diyorlar. Bana bir seçenek sunulmadı. Keşke sunulsaydı. Bunun için içimdeki çocuğu büyütüyorum. Bu yüzden bazen hayatımızda büyük kız iç çamaşırlarımızı giyip harekete geçmeliyiz. Ben de bunu yapıyorum. Ama her gün hüzünlendiğim zamanlar oluyor. Her gün keder. Ve bunu gerçekten bugün onun doğum gününde hissediyorum. Kocamın doğum günü için yayınladığım bu video üzerinde çok çalıştım. Bunu neden yaptığımı bilmiyorum çünkü videolar kalbime bıçak saplıyor. Ama bunu kendim için yaptığım kadar sizin için de yapıyorum. Çünkü kocamı ne kadar sevdiğinizi biliyorum ve bu benim için çok önemli, bu yüzden teşekkür ederim. Bruce için doğum günü dileğim, onu dualarınızda ve en yüksek titreşimlerinizde tutmaya devam etmenizdir çünkü hassas Balık burcu ruhu bunu hissedecektir. Onu sevdiğiniz ve onunla ilgilendiğiniz için de çok teşekkür ederim.