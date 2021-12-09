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    Demi Rose, çölde

    Instagram fenomeni ve model Demi Rose, dikkat çeken pozlarına bir yenisini daha ekledi.
    • Haber Merkezi
    • 09.12.2021 - 07:57
    • Güncelleme : 09.12.2021 - 08:47
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    Demi Rose, çölde

    19 milyona yakın takipçisi için sık sık fotoğraf yayınlayan İngiliz model ve sosyal medya fenomeni Demi Rose, yeni pozuyla yine dikkat çekti.

    Son haftalarda Joshua Tree Kaliforniya'da büyük bir malikanede konaklayan ünlü model, çölde çektiği fotoğraflarını paylaştı.

    ÇÖLDE POZ VERDİ

    Hayranları tarafından “Dünyanın En Güzel Kadını” ilan edilen 26 yaşındaki yıldızın, beyaz korseyle çölde şezlong üzerinde verdiği pozuna beğeni yağdı.

    Pandemi boyunca İbiza’da kalan güzel model, önce Londra’ya oradan İtalya’ya ve son olarak Kaliforniya’dan paylaşım yaptı. Rose'un paylaşımı her zamanki gibi yüz binlerce beğeni topladı.

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