Euro
10.5152
0.16%
Dolar
8.6174
0.29%
Altın
526.61
-0.12%
Borsa
1.435
0.28%
Bitcoin
332.698
4.79%
EXEN Coin
33.12
3.37%
17ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 17 C

    Deniz Akkaya: Hep kazandım

    Deniz Akkaya, kızının babası Efe Önbilgin'in kendisine dava açmasıyla ilgili açıklama yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 03.06.2021 - 09:55
    • Güncelleme : 03.06.2021 - 10:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Deniz Akkaya: Hep kazandım

    Bir döneme damga vuran manken ve sunucu Deniz Akkaya, önceki gün İstinyePark'ta alışveriş yaparken görüntülendi.

    Akkaya'nın eski sevgilisi Efe Önbilgin 3 yıl önce, 10 yaşındaki kızının bikinili fotoğraflarını paylaştığı iddiasıyla ünlü mankene dava açmış ve velayetin düzenlenmesini istemişti.

    "YANLIŞ BİR OLAYIN İÇİNDE OLMADIM"

    Geçtiğimiz gün sonuçlanan davada hakimin haklı bulduğu Deniz Akkaya, bunu hatırlatan muhabirlere "Bugüne kadar hep ben kazandım. Çünkü ben yanlış bir olayın içinde olmadım." dedi.

    Deniz Akkaya: Hep kazandım #1

    Deniz Akkaya: Hep kazandım #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir