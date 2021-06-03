Deniz Akkaya: Hep kazandım

Deniz Akkaya, kızının babası Efe Önbilgin'in kendisine dava açmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Bir döneme damga vuran manken ve sunucu Deniz Akkaya, önceki gün İstinyePark'ta alışveriş yaparken görüntülendi.

Akkaya'nın eski sevgilisi Efe Önbilgin 3 yıl önce, 10 yaşındaki kızının bikinili fotoğraflarını paylaştığı iddiasıyla ünlü mankene dava açmış ve velayetin düzenlenmesini istemişti.

"YANLIŞ BİR OLAYIN İÇİNDE OLMADIM"

Geçtiğimiz gün sonuçlanan davada hakimin haklı bulduğu Deniz Akkaya, bunu hatırlatan muhabirlere "Bugüne kadar hep ben kazandım. Çünkü ben yanlış bir olayın içinde olmadım." dedi.