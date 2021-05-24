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    Deniz Akkaya, imaj yeniledi

    Koronavirüsü atlatan model Deniz Akkaya, önceki gün Etiler'de objektiflere takıldı. 43 yaşındaki Akkaya, uzun palto, kısa saç kesimi ve platin sarıya boyattığı saçları ile dikkatleri üzerine topladı.
    • Haber Merkezi
    • 24.05.2021 - 09:23
    • Güncelleme : 24.05.2021 - 09:47
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    Deniz Akkaya, imaj yeniledi

    Deniz Akkaya, yeni imajıyla dikkat çekti.

    Koronavirüsü ağır geçiren ve hastaneye yatmak zorunda kalan model, hastalığı atlatır atlatmaz soluğu kuaförde aldı.

    PLATİN SARI YAPTI

    Saçlarını kısacık kestiren ve platin sarıya boyatan Akkaya, bu halini sosyal medyadan paylaştı.

    Özellikle Instagram hesabını sıklıkla kullanan modelin saçlarını beğenen de oldu, eleştiren de...

    Deniz Akkaya, imaj yeniledi #1

    “ISRAR ETMENİN GEREĞİ YOKTU VE HASTANEYE YATTIM”

    Geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında bilgiler veren Akkaya, "Evde beceremedim, ısrar etmenin gereği yoktu ve hastaneye yattım." mesajını yazmıştı.

    Hasta yatağından paylaşımlar yapan Akkaya, "Aslen en baştan niyetim hızlıca atlatıp, 'bakın sağlıklı yaşamın mükafatı' demek isterdim size. Ancak hayatında hiç ciddi bir sağlık sorunu yaşamamış biri olarak bana inanılmaz ağır geldi. Belli ki hastanede bir süre kalacağım." notunu düşmüştü.

    Deniz Akkaya, imaj yeniledi #2

    Deniz Akkaya, imaj yeniledi #3

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