Deniz Akkaya, imaj yeniledi

Koronavirüsü atlatan model Deniz Akkaya, önceki gün Etiler'de objektiflere takıldı. 43 yaşındaki Akkaya, uzun palto, kısa saç kesimi ve platin sarıya boyattığı saçları ile dikkatleri üzerine topladı.

Deniz Akkaya, yeni imajıyla dikkat çekti.

Koronavirüsü ağır geçiren ve hastaneye yatmak zorunda kalan model, hastalığı atlatır atlatmaz soluğu kuaförde aldı.

PLATİN SARI YAPTI

Saçlarını kısacık kestiren ve platin sarıya boyatan Akkaya, bu halini sosyal medyadan paylaştı.

Özellikle Instagram hesabını sıklıkla kullanan modelin saçlarını beğenen de oldu, eleştiren de...

“ISRAR ETMENİN GEREĞİ YOKTU VE HASTANEYE YATTIM”

Geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında bilgiler veren Akkaya, "Evde beceremedim, ısrar etmenin gereği yoktu ve hastaneye yattım." mesajını yazmıştı.

Hasta yatağından paylaşımlar yapan Akkaya, "Aslen en baştan niyetim hızlıca atlatıp, 'bakın sağlıklı yaşamın mükafatı' demek isterdim size. Ancak hayatında hiç ciddi bir sağlık sorunu yaşamamış biri olarak bana inanılmaz ağır geldi. Belli ki hastanede bir süre kalacağım." notunu düşmüştü.