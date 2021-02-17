Deniz Akkaya koronavirüse yakalandı

Sosyal medyanın fenomenleri arasına giren manken Deniz Akkaya'nın koronavirüs testi pozitif çıktı. Akkaya, konuyla ilgili Instagram sayfasından açıklama yaptı.

Son dönemde girdiği polemikler ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Deniz Akkaya, koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden bir açıklama yapan Akkaya, şunları söyledi:

“SALGININ KUCAĞINA DÜŞTÜM”

“Herkese merhaba. O gün geldi çattı bendeniz de salgının kucağına düştüm. Sinsice bünyemize yerleşen bu hastalık geçene kadar, sizlere sümüklü peçete, nefes darlığı storyleri ve yatak videoları atamayacağım. Keza yalnız kalmanın ve belirsizliğin, sizi iç hesaplaşmanın göbeğine attığını biliniz. 10 günlük karantinam bittiğinde eskisinden sağlıklı ayağa kalkmak için gün saydığımı biliniz."