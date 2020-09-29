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    Deniz Çakır'dan Ece Üner'e tepki

    Deniz Çakır'dan Ece Üner'e tepki

    Türkiye ve Azerbaycan ile ilgili küstah sözler kullanan Kim Kardashian’a ünlü spiker Ece Üner, ana haber bülteninde tepki vermişti.
    • Haber Merkezi
    • 29.09.2020 - 11:32
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    Show TV Ana Haber Spikeri Ece Üner, Ermeni asıllı ABD'li reality show yıldızı Kim Kardashian'ın, Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarıyla ilgili açıklamalarına yanıt verdi.

    "BÜYÜK BİR KAYNAĞI VAR"

    Ece Üner, "Kardashian'ın kameraları göstermeye alışık olduğu dolayısıyla hepimizin yakından tanıdığı büyük bir kaynağı var. Bu sözleri söylerken de bu çıkışı yaparken de yine aynı kaynağı mı referans aldı acaba?" dedi.

    Ece Üner'den Kim Kardashian'a cevap geldi- İZLE

    ÜNER'İN TEPKİSİ ÇOK BEĞENİLDİ

    Üner'in cevabı, sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.

    Ece Üner’in tepkisi sosyal medyada gündem oldu ve binlerce beğeni aldı.

    Fakat çoğu kişinin aksine ünlü oyuncu Deniz Çakır, sosyal medya hesbaından ünlü spikerin üslubunun yanlış olduğunu dile getirdi.

    "İNANILIR GİBİ DEĞİL"

    Deniz Çakır, paylaşımında "Bu nasıl avam yakışıksız bir üsluptur.  Pes yahu... Bu üslup ile Ana Haber Bülteni sunuyor.. İnanılır gibi değil.“ dedi.

    Deniz Çakır kimdir?

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    Deniz Çakır dan Ece Üner e tepki #2

    Deniz Çakır dan Ece Üner e tepki #3

    Deniz Çakır dan Ece Üner e tepki #4

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