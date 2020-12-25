Deniz Seki: Artık ağrı kesici bile içmiyorum

Deniz Seki, 2 buçuk ayda 22 kiloyu nasıl verdiğini anlattı.

Ünlü şarkıcı Deniz Seki, Instagram'da yayınlanan bir canlı yayınına konuk oldu.

“Anneciğimin rahatsızlığı, hayatın getirdiği ağırlıklar omuzlarımda yük yaptı ve kilo aldım” diyen Seki, 2 buçuk ayda 22 kilo verdi.

"KULİSE KOŞU BANDI İSTİYORUM"

Zayıflama sürecini anlatan şarkıcı, “Kilo verirken günde 50-75 dakika yürüdüm. Başka spor yapmadım. Sokakta yürüyemezsem koşu bandımda yürüyorum. Gittiğim konserlerde de kulise koşu bandı istiyorum” dedi.

"AĞRI KESİCİ BİLE İÇMİYORUM"

Doğru beslenme ve spor ile ideal kilosuna kavuştuğunu ifade eden Deniz Seki, “Kesinlikle artık kilo almak yok. Kiloyu hiç yemek yemeyerek vermedim. Doğru yiyerek kilo verebileceğimi öğrendim” dedi.

Günde 4 litre su içen ve evde yoğurdunu bile kendisi yaptığını söyleyen şarkıcı, “Antidepresan kullanıyordum. Uyuyamıyordum, uyku hapı alıyordum. Şimdi başım ağrıdığında bile ilaç almıyorum. Kendi kendimi yönetmeyi öğrendim” diye konuştu.