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    Deniz Seki, photoshop'u yine abarttı

    ünlü şarkıcı Deniz Seki, yeni paylaştığı fotoğrafıyla yine gündeme oturdu.
    • Haber Merkezi
    • 02.03.2022 - 09:46
    • Güncelleme : 02.03.2022 - 10:35
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    Deniz Seki, photoshop'u yine abarttı

    Fazla kilolarından kurtulan Deniz Seki, sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor. Instagram hesabından yayınladığı karelere photoshop uygulayan Seki, son fotoğrafıyla yine takipçilerinin diline düştü.

    "FİLTRE FAZLA KAÇMIŞ"

    Aynanın önünde çekilen fotoğrafını 858 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından "Yeni hafta, yeni umutlar... Ayın son gününden, son soğuk havalarla vedalaşıp, bahara merhaba dediğimiz yeni bir günden herkese selam olsun" notuyla paylaşan Deniz Seki, yine filtre yorumlarıyla karşılaştı.

    Kısa sürede 3 bine yakın beğeni alan ünlü şarkıcının paylaşımına, takipçileri 'Filtreyi fazla kaçırmışsın" yorumları yaptı.

    51 yaşındaki ünlü şarkıcı, photoshop eleştirilerini soran gazetecilere "Ne photoshop'u arkadaşlar, görüyorsunuz işte karşınızdayım." diyerek isyan etmişti.

    Deniz Seki, photoshop u yine abarttı #1

    Deniz Seki, photoshop u yine abarttı #2


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