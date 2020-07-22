Denizin ortasında kalan Chloe'yi kurtardılar

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe'nin sörf macerası olaylı bir şekilde bitti.

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç’la olan beş yıllık evliliğini geçen yıl sonlandıran Chloe Loughnan, şimdilerde ailesiyle birlikte tatil yapıyor.

Karantina dönemini ailesiyle birlikte evinde geçiren Chloe, bu sürecin ardından keyifli bir tatile çıktı. Tatilden paylaşımlar yapan Chloe, bu defa başına gelen ilginç bir olayı yayınladı.

DENİZİN ORTASINDA KALDI

Arkadaşlarıyla birlikte sörf tahtası üzerine binen ve kürek çeken Chole, bir anlık heyecanın sonunda başına açtığı derdi Instagram hesabından paylaştı.

Hızını alamayarak denize açılan Chloe, sonrasında iki kişilik bir ekip tarafından kurtarıldığını ve kıyıya getirildiğini söyledi. Chloe, sürat teknesiyle gelerek kendisini kurtaranlara teşekkür etmeyi de unutmadı.