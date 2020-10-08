Derin Mermerci: Marka yazan herhangi bir şeyi giymem

Derin Mermerci: Marka yazan herhangi bir şeyi giymem

Tarzı ve sitiliyle dikkat çeken Derin Mermerci, üzerinde marka yazılı kıyafet giyenlere "Görgüsüz" dedi.

Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Derin Mermerci, bir magazin dergisinin bu ayki kapağında yer aldı. Özel hayatıyla ilgili konuşan sosyetik isim, samimi açıklamalarda bulundu.

"DOLGU TOPUK GİYMEM"

Stiliyle adından söz ettiren Mermerci, “Asla giymem dediğiniz parçalar hangileri?” sorusunu şöyle yanıtladı:

“Dolgu topuk sevmiyorum. Üzerinde kocaman marka yazan herhangi bir şeyi giymek de bana çok görgüsüzce geliyor.”

"BENİM ÇOCUKLARIM DOĞUŞTAN COOL"

2 tane dünyalar güzeli kızı olduğunu söyleyen Mermerci, ileride kızlarına vereceği en iyi stil tavsiyesiyle ilgili ise “Cool olun, kendinize özgü stiliniz olsun. Kaldı ki isteseler de sıradan olamayacaklarına inanıyorum. Farklı olmak doğuştan gelen bir özellik ve Lal ile Mila’da bunu görüyorum.” dedi.

"HAYVANLAR İÇİN YARDIM İSTİYORUM"

Hayvanları çok sevdiğini bildiğimiz Mermerci, onlar için "Çocuklar ve hayvanlar benim kırmızı çizgim ve evet ailemden geliyor. Hayvan sevmeyen insan benim çevremde olamaz. Barınakta bakımını üstlendiğim çok fazla köpek var. Sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi konusuna oldukça fazla zaman ayırıyorum. Sahip bulunması noktasında tıkandığımda sizin de gördüğünüz gibi sosyal medya hesabımdan paylaşıyorum. Yardım istiyorum. Hayvanların olmadığı bir dünyada yaşamayı düşünemiyorum. Son zamanlarda medyaya yansıyan ve hayvanlara yapılan işkenceleri gördüğümde gerçekten hasta oluyorum." diye konuştu.