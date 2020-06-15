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    Derin Mermerci'nin Newyork'ta balkon keyfi

    Yoğun geçen günlerini çocuklarıyla İstanbul’daki villasında geçiren Derin Mermerci, eski fotoğraflara daldı.
    • Haber Merkezi
    • 15.06.2020 - 08:10
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    Derin Mermerci'nin Newyork'ta balkon keyfi

    Koronavirüs salgını sebebiyle aylardır villasından çıkmayan sosyetik güzel Derin Mermerci'nin günleri kızlarıyla geçiyor.

    Mermerci, önceki gün sosyal medya hesabından “En sevdiğim” diye paylaştığı fotoğrafıyla ilgi topladı.

    NEWYORK GÜNLERİ

    “Çok sevdiğim sıcak bir esinti, cıvıl cıvıl sokaklar ve saatlerce yürüdükten sonra balkon keyfi evet, ama şu an sanki oradayım” sözleriyle “#NewYork” notunu düşen sosyetik güzel Derin Mermerci, beğeni yağmuruna tutuldu.

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