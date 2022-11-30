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    Derin Mermerci, sokak hayvanları için ayda 240 bin TL harcıyor

    Evinde 6'sı barınaktan 8 köpeği bulunan, 300'den fazla sokak hayvanının bakımını üstlenen Derin Mermerci, ayda 240 bin TL harcıyor.
    • Haber Merkezi
    • 30.11.2022 - 11:31
    • Güncelleme : 30.11.2022 - 11:46
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    Derin Mermerci, sokak hayvanları için ayda 240 bin TL harcıyor

    Hayvanseverliğiyle tanınan Derin Mermerci, evindeki hayvanların dışında sokak hayvanlarına gösterdiği özenle de gündeme gelmeye devam ediyor.

    Daha önce Kars, Ardahan, Tokat ve Ayvacık'ta sahipsiz köpekler için yüzlerce barınak yaptıran sosyetik ismin, sokak hayvanları için harcadığı aylık harcama ortaya çıktı.

    Güneş sistemi kuracak

    Zongultak'ta da barınak açmak isteyen Mermerci, hayvanlar karda kışta soğuktan donmasınlar diye mühendis arkadaşlarına danışıyor. Barınaklara güneş enerjisi ile çalışan bir sistem kurmak istiyor.

    Derin Mermerci, sokak hayvanları için ayda 240 bin TL harcıyor #1

    "Ayda 240 bin TL veriyorum"

    Posta'da yer alan habere göre, Türkiye'deki sokak hayvanlarına kendini adayan Mermerci, "Halihazırda baktığım can dostların aylık gideri 240 bin TL. " diye konuştu.

    Derin Mermerci, sokak hayvanları için ayda 240 bin TL harcıyor #2


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