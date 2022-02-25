Derin Talu, göğüs dekolteli ipli bluz giydi

Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu, göğüs dekoltesini bu sefer ipli tercih etti.

Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı iddiasıyla son olarak gündeme gelen Defne Samyeli’nin küçük kızı Derin Talu, babası Eren Talu tarafından uyarılmıştı.

İPLİ DEKOLTE

Bir süredir sessiz kalan Derin Talu, sosyal medya hesabından son paylatığı fotoğrafla yeniden gündem oldu. Talu, önünde komple ip dekoltesi olan siyah üstüyle poz verdi. Çok sayıda yorum alan Talu'ya beğeni yağdı.

"18 OLDUM"

Geçtiğimiz ay Bebek'teki bir mekandan çıkarken görüntülenen Defne Samyeli, kızları Deren ve Derin Talu'nun sosyal medya hesaplarından paylaştığı iddialı pozlarla ilgili açıklama yapmıştı. Samyeli, "Derin yeni 18 yaşına girdi. Deren zaten modellik ve oyunculuk yapıyor. 'Cesur poz'dan kasıt nedir, onu da çok anlamıyorum. Bütün yaşıtları da aynı pozları paylaşıyor" demişti.