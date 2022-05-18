İbrahim Tatlıses'in eski eşi ve İdo Tatlıses'in annesi Derya Tuna'dan tartışma yaratacak bir açıklama geldi. Tuna, çapkınlıkta kadınların suçlu olduğunu söyledi.

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Derya Tuna, İstanbul'da bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte soruları yanıtladı.

Seda Akgül'ün konuğu olan Tuna, bir soruya verdiği yanıtla tartışılacak açıklamalar yaptı.

Tuna, çapkınlıkla ilgili bir sorunun sorulması üzerine erkeklerin suçunun olmadığını söyledi.

"Kadından bir hareket gelmezse erkeğin yapacağı hiçbir şey olmaz"

Tuna, "Çapkınlıkta erkeklerin suçu yok bence. Ben bile güzel kadına dönüp bakarım. Hanımlar bana kızmasın ama kadından bir hareket gelmezse erkeğin yapacağı hiçbir şey olmaz." ifadelerini kullandı.

İbrahim Tatlıses'le tanıştığı yıllarda Yenikapı'da bir gazinoda sahne aldığını da belirten Derya Tuna, Türkiye'nin ilk mankenlerinden olduğunu sözlerine ekledi.

Derya Tuna: Çapkınlıkta erkeklerin suçu yok ViDEO

"Gelinime kaynanalık yapmam"

Eski defterleri artık kapattığını ifade eden ve geçtiğimiz yıl ekim ayında oğlu İdo'yu Yasemin Şefkatli ile evlendiren Tuna, "İyi ki, İdo'nun annesiyim. Onların mutlu olması, beni de mutlu ediyor. Gelinimi kızım gibi seviyorum. Ona kaynanalık yapmıyorum, yapmam da. Oğlumla, ailemle mutluyum, onlar mutlu olsun bana yeter." dedi.