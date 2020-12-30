Derya Tuna: Torun istiyorum

Oğlu İdo Tatlıses'i evlendirmeye hazırlanan Derya Tuna, torun istiyor.

Oyuncu Derya Tuna, önceki gün Vadistanbul’da yakın arkadaşlarıyla alışveriş turuna çıktı.

Tuna, yakın zamanda Yasemin Şefkatli’yle nişanlanan oğlu İdo Tatlıses’in bir an önce evlenmesini istediğini söyledi:

"ZAMANI GELDİ"

“Yeni yılda öncelikle sağlık diliyorum. 2020 artık bitsin istiyorum. Çünkü 2021’de torun sahibi olmak istiyorum. Artık zamanı geldi.”

"DAHA GELİNLİK PROVASI BİLE YAPILMADI"

Geçtiğimiz günlerde röportaj veren Yasemin Şefkatli, henüz düğün tarihinin belli olmadığını söyledi: “Sağlığımız yerinde olsun da düğünün nasıl olacağı önemli değil. Zaten ne gelinlik provası yapıldı ne de başka bir şey… Ortada daha hiçbir şey yok.”