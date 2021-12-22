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- Derya Uluğ, hastaneye kaldırıldı
Derya Uluğ, hastaneye kaldırıldı
Sevilen şarkıcı Derya Uluğ’un hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı.
- Haber Merkezi
- 22.12.2021 - 09:52
- Güncelleme : 22.12.2021 - 09:53
Ünlü şarkıcı Derya Uluğ’dan korkutan haber geldi. Uluğ, önceki akşam fenalaşarak acilen Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı.
YOĞUN BAKIMA ALINDI
Uluğ'un durumunun ciddiyetinin artması sonucu yoğun bakıma alındığı belirtildi. Kadınsal bir rahatsızlık nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Uluğ, sağlık durumunun iyiye gitmesinin ardından normal odaya alındı.
Tedavisinin sona ermesinin ardından Uluğ, taburcu edildi.