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    Derya Uluğ, hastaneye kaldırıldı

    Sevilen şarkıcı Derya Uluğ’un hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 22.12.2021 - 09:52
    • Güncelleme : 22.12.2021 - 09:53
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    Derya Uluğ, hastaneye kaldırıldı

    Ünlü şarkıcı Derya Uluğ’dan korkutan haber geldi. Uluğ, önceki akşam fenalaşarak acilen Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı.

    YOĞUN BAKIMA ALINDI

    Uluğ'un durumunun ciddiyetinin artması sonucu yoğun bakıma alındığı belirtildi. Kadınsal bir rahatsızlık nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Uluğ, sağlık durumunun iyiye gitmesinin ardından normal odaya alındı.

    Tedavisinin sona ermesinin ardından Uluğ, taburcu edildi.

    Derya Uluğ, hastaneye kaldırıldı #1

    Derya Uluğ, hastaneye kaldırıldı #2

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