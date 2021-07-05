Derya Uluğ'nun Ebru Gündeş anıları

Başarılı şarkıcı Derya Uluğ, mesleğine nasıl başladığını anlattı.

Ünlü şarkıcı Deryağ Uluğ, katıldığı programda kariyerinin unutulmaz anlarına ve özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Ebru Gündeş'e 4 yıl vokallik yapan Uluğ, o günlerle ilgili de konuştu.

"15 YAŞINDAN BERİ ŞARKICIKLIK YAPIYORUM"

Uluğ, "8 yaşındayken İzmir'deki bir radyonun ses yarışmasına katıldım ve birinci oldum. Sonra koro çalışmalarına başladım. Okul arkadaşımın babasından teklif gelmesi üzerinde 15 yaşında otellerin roof'larında caz söyleyerek şarkıcılığa başladım. Ailem başta şarkıcı olmamamı istemedi ama ben çok ısrar ettim ve hem okulu hem de sahneyi birlikte götürmeye başladım." şeklinde konuştu.

Gündeş ile tanışma hikayesini ve kendisinin vokalistliğine giden yolculuğunu ise şöyle anlattı:

"BANA AKIL VERDİ "

"İstanbul'a gelip yüksek lisans eğitimine başladım. O süreçte benim bir arkadaşım Ebru Gündeş'e klavye çalıyordu. Arkadaşım Ebru Gündeş'in vokalist aradığını bana söyledi. Ben 15 yaşından itibaren solist olarak sahnelerde şarkı söylüyordum ve daha önce kimseye vokal yapmamıştım. Ebru Gündeş'le ilk deneyimimi yaşadım ve yaklaşık 4 yıl birlilte çalıştık. Aramızda karşılıklı bir sevgi ve bağ oldu. Kendi yoluma devam etmek istediğimdeyse ekipten ayrıldım. Ama Ebru Gündeş ayrıldıktan sonra da bana akıl vermeye devam etti."

"SESSİZ KAL"

Ebru Gündeş'in kendisine verdiği öğütlerden birisini de paylaşan Uluğ, "Sessiz kalmak zordur bazı zamanlarda... O dönemler sessiz kalmanın bana ne kadar önemli olduğunu ve bunu başarabilenin her zaman kazandığını söyledi." diye konuştu.