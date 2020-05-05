Didem Balçın'dan süzgeçli poz

Karantina günlerini evde geçiren Didem Balçın, bu süreçte sosyal medya hesabından bol bol paylaşım yapıyor.

Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Didem Balçın, koronavirüs nedeniyle evden çıkmıyor. Gününü nasıl geçirdiğini takipçileriyle paylaşan oyuncu, son olarak süzgeçle çektiği selfieyi yayınladı.

"HER ŞEYİ DÜŞÜNDÜM"

Balçın, kafasına süzgeç geçirdiği pozuna, "Bu süreci fırsata çevirdim ve her şey eskisi gibi olduğunda kimlere daha çok zaman ayırıp kimleri görmek dahi istemediğime karar verdim. Yok, gerçekten her şeyi düşündüm. Tüm olanları kafamda tekrar süzgeçten geçirdim. O gerçek değil miydi?" notunu düştü.