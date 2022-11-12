Didem Soydan frikik verdi

Sosyal medya hesabından ayna pozu paylaşan ünlü mankenin, derin yırtmacı ile verdiği frikik gündem oldu.

Ünlü manken Didem Soydan, aşk hayatı ve dikkat çekici fiziği ile gündeme geliyor.

Burak Deniz ile ilişkisi çok konuşulan Soydan, son olarak da barışma haberleriyle dikkat çekmişti.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Soydan, yeni bir paylaşımda bulundu.

Didem Soydan, bu kez farklı kıyafetleri kombinlediği pozlarını takipçileriyle paylaştı.

Frikik verdi

Fotoğrafların birinde derin yırtmacı ile dikkat çeken Soydan'ın, iç çamaşırı giymediği iddia edilidi.

Soydan'ın frikikli pozu sosyal medyada çok konuşuldu.

İşte o poz...