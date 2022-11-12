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    Didem Soydan frikik verdi

    Sosyal medya hesabından ayna pozu paylaşan ünlü mankenin, derin yırtmacı ile verdiği frikik gündem oldu.
    • Haber Merkezi
    • 12.11.2022 - 13:58
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    Didem Soydan frikik verdi

    Ünlü manken Didem Soydan, aşk hayatı ve dikkat çekici fiziği ile gündeme geliyor.

    Burak Deniz ile ilişkisi çok konuşulan Soydan, son olarak da barışma haberleriyle dikkat çekmişti.

    Sosyal medya hesabını aktif kullanan Soydan, yeni bir paylaşımda bulundu.

    Didem Soydan, bu kez farklı kıyafetleri kombinlediği pozlarını takipçileriyle paylaştı.

    Frikik verdi

    Fotoğrafların birinde derin yırtmacı ile dikkat çeken Soydan'ın, iç çamaşırı giymediği iddia edilidi.

    Soydan'ın frikikli pozu sosyal medyada çok konuşuldu.

    İşte o poz...

    Didem Soydan frikik verdi #1

    Didem Soydan frikik verdi #2

    Didem Soydan frikik verdi #3

    Didem Soydan frikik verdi #4


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