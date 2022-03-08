Didem Soydan, Katar'da

Ünlü manken Didem Soydan'ın fermuarlı tulumuyla verdiği poz nefes kesti.

Hem özel hayatıyla hem de sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmeyen ünlü model Didem Soydan, Katar'a gitti.

Sosyal medyada aktif olan Didem Soydan, iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi.

FERMUAR AÇIK

Doha'da çekime giden Didem Soydan, fermuarlı tulumunun önünü açıp poz verdi. Sütyen giymeyen Soydan'ın iddialı pozu sosyal medyayı salladı.