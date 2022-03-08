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    Didem Soydan, Katar'da

    Ünlü manken Didem Soydan'ın fermuarlı tulumuyla verdiği poz nefes kesti.
    • Haber Merkezi
    • 08.03.2022 - 11:03
    • Güncelleme : 08.03.2022 - 11:12
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    Didem Soydan, Katar'da

    Hem özel hayatıyla hem de sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmeyen ünlü model Didem Soydan, Katar'a gitti.

    Sosyal medyada aktif olan Didem Soydan, iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi.

    FERMUAR AÇIK

    Doha'da çekime giden Didem Soydan, fermuarlı tulumunun önünü açıp poz verdi. Sütyen giymeyen Soydan'ın iddialı pozu sosyal medyayı salladı.

    Didem Soydan, Katar da #1

    Didem Soydan, Katar da #2

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