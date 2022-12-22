Didem Soydan, takipçilerine cevap verdi

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken model Didem Soydan, takipçilerinden gelen yorumları cevapladı.

Ünlü manken Didem Soydan, geçtiğimiz günlerde paylaştığı dekolteli fotoğrafı ile beğeni yağmuruna tutulmuştu. Soydan, bir takipçisinin kendisi için yaptığı yoruma daha fazla dayanamadı ve yanıt verdi.

"Açığı var"

Bir takipçisi, Soydan'ın fotoğrafının altına "Şunları komple açın da kurtulun." yazmıştı. Soydan ise "Açığı var." yanıtıyla olay olmuştu.

Didem Soydan'ın katalog çekimi ViDEO

"Takipte kal"

Model son olarak sütyensiz hallerini paylaştı. Bu sefer de başka bir takipçi "Bence bu saatten sonra külodu da çıkar tam olsun." deyince model sessiz kalmadı.

Didem Soydan, takipçisine "Bakarız tatlım be keyif kahyası bizim. Sen takipte kal." yanıtını verdi.