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    Didem Soydan, takipçisini fena bozdu

    Banyoda mayokinili poz veren Didem Soydan takipçisinin yorumuna sessiz kalmadı.
    • Haber Merkezi
    • 24.03.2022 - 11:53
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    Didem Soydan, takipçisini fena bozdu

    Türkiye'nin en çok konuşulan mankeni Didem Soydan, Instagram sayfasından paylaştığı iddialı pozlarla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor.

    Soydan, bu defa ayna karşısında mayokini ile çekilen karelerini takipçilerinin beğenisine sundu.

    Ünlü mankenin mayokini ile paylaşım yaptığı gün Instagram'da "yaz gelsin" fotoğrafları paylaşılıyordu. Bir takipçisi ünlü modelin o anlarını Twitter'da paylaşıp ilginç bir yorum yaptı.

    "YAZ GELMEYİNCE EVDE GİYMEYE BAŞLADI"

    Sosyal medya kullanıcısı yorumunda "Yaz gelmeyince Didem Soydan da mayokinileri evde giymeye başladı. Yemin ederim iyi fikir yaz gelmiyor çünkü" dedi.

    "BU BENİ ÜZER"

    Ancak Didem Soydan bu yorumu beğenmedi. Didem Soydan bu kişinin paylaşımının üstüne "Tatlım ya siz neden beni hep kendinizle aynı yerde ve zaman diliminde görüyorsunuz. Bu beni üzer" dedi.

    Soydan Katar'da olduğunu hava durumunun 40 dereceyi gördüğünü paylaştı.

     

    Didem Soydan, takipçisini fena bozdu #1

    Didem Soydan, takipçisini fena bozdu #2

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