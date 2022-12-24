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    Didem Soydan ve Burak Deniz ayrıldı

    Geçtiğimiz günlerde ilişkilerine ikinici bir şansı veren çift bu kez kesin olarak ayrıldı. Sette Seranay Sarıkaya ile yakınlaşan Deniz'in arasında ilişki olup olmadığı merak konusu oldu.
    • Haber Merkezi
    • 24.12.2022 - 10:02
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    Didem Soydan ve Burak Deniz ayrıldı

    Ünlü manken Didem Soydan ve oyuncu Burak Deniz ilişkisinde her geçen gün yeni bir iddia oraya atılıyor.

    İlişkilerine 2019 yılında başladıkları bilinen çift geçtiğimiz günlerde ayrılık haberlerini yalanlamıştı.

    Bir diğer yandan, Burak Deniz'in Adana'daki çekimler esnasında, oyuncu Serenay Sarıkaya ile yakınlaştığı da iddia edildi.

    Didem Soydan “Her şey yolunda ayrılmadık. Aramızda hiç bir sorun yok, olmadı. Tamamen izleyici kitlesinin uydurduğu bir yalan” derken, bir yeni ayrılık haberi daha geldi.

    İkinci şans işe yaramadı

    İlişkilerine bir şans daha veren çift bu kez kesin bir ayrılık yaşadı.

    İki haftadır görüşmeyen ikiliden Burak Deniz, ayrılık sonrası İzlanda'ya kafa dinlemeye gitti.

    Deniz’in Serenay Sarıkaya’yla sette başlayan yakınlığının ilişkiye dönüp dönmeyeceği de ayrıca merak konusu…

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