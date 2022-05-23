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- Didem Soydan'dan asansör pozu
Didem Soydan'dan asansör pozu
Cesur pozlarıyla magazin gündeminde sık sık yer edinen güzel manken Didem Soydan, son pozunu asansörde verdi.
- Haber Merkezi
- 23.05.2022 - 13:25
- Güncelleme : 23.05.2022 - 13:58
Yakışıklı oyuncu Burak Deniz'le ilişkilerine doludizgin devam eden güzel manken Didem Soydan, paylaştığı son fotoğrafla yine sosyal medyada konuşulan isimler arasında yerini aldı.
Beğeni yağdı
Asansörde iç çamaşırsız ayna pozlarını sergileyen güzel manken, takipçilerini adeta mest etti. Didem Soydan'ın bu pozları beğeni yağmuruna tutuldu.
Geçtiğimiz günlerde transparan deri kıyafetiyle fotoğraf paylaşan Didem Soydan'a yine yorum yağmıştı.