Petrol
111.15
1.05%
Euro
16.8439
0.25%
Dolar
15.7867
-0.54%
Altın
950.13
0.80%
Borsa
2383
0.46%
Bitcoin
483.900
0.01%
BTXN Coin
13.72
0.88%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 21 C

    Didem Soydan'dan asansör pozu

    Cesur pozlarıyla magazin gündeminde sık sık yer edinen güzel manken Didem Soydan, son pozunu asansörde verdi.
    • Haber Merkezi
    • 23.05.2022 - 13:25
    • Güncelleme : 23.05.2022 - 13:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Didem Soydan'dan asansör pozu

    Yakışıklı oyuncu Burak Deniz'le ilişkilerine doludizgin devam eden güzel manken Didem Soydan, paylaştığı son fotoğrafla yine sosyal medyada konuşulan isimler arasında yerini aldı.

    Beğeni yağdı

    Asansörde iç çamaşırsız ayna pozlarını sergileyen güzel manken, takipçilerini adeta mest etti. Didem Soydan'ın bu pozları beğeni yağmuruna tutuldu.

    Geçtiğimiz günlerde transparan deri kıyafetiyle fotoğraf paylaşan Didem Soydan'a yine yorum yağmıştı.

    Didem Soydan dan asansör pozu #1

    Didem Soydan dan asansör pozu #2

    Didem Soydan dan asansör pozu #3

    Didem Soydan dan asansör pozu #4

    Didem Soydan dan asansör pozu #5


    İlginizi Çekebilir

    İstanbul'da tarihi eser operasyonu: 12 bin 267 eser ele geçirildi
    3. Sayfa

    İstanbul'da tarihi eser operasyonu: 12 bin 267 eser ele geçirildi

    Marmaray'la 700 bin kişi seyahat etti
    Gündem

    Marmaray'la 700 bin kişi seyahat etti

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!
    Tesla

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!

    Görüş Bildir