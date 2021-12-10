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    Didem Soydan'dan havuz paylaşımları

    Ünlü model Didem Soydan, sosyal medyada yaptığı iddialı paylaşımlarına devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 10.12.2021 - 08:01
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    Didem Soydan'dan havuz paylaşımları

    Oyuncu Burak Deniz ile iki yıllık ilişkisinin bitirdikten sonra ABD'ye tatile giden 37 yaşındaki model Didem Soydan, tatilin tadını çıkarıyor.

    Arkadaşı Umut Eker'le Miami tatiline devam eden Soydan, sıcak havanın keyfini çıkarıyor.

    HAVUZ PAYLAŞIMLARI

    Lüks otelde havuz keyfi yapan Soydan, şezlongda güneşlenirken çekilen pozlarını Instagram'dan paylaştı.

    Bikinisiyle poz veren ünlü modelin paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni geldi.

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