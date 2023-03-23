Didem Soydan'dan transparan tarz

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Ünlü model Didem Soydan önceki akşam Karaköy'deki bir partiye katıldı.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve günlük hayatından kesitler yayınlayan ünlü manken, partide çektirdiği fotoğrafları sosyal medyadan paylaştı.

Geceye özel hazırlanan Soydan, transparan tarzıyla gözleri adeta şaşı etti.

Ünlü model "Hiç oyunculuk teklifi gelmiyor mu?" sorusuna şu yanıtı verdi:

Evet geliyor, hem de çok. Ama ben oyuncu değilim. Eğitimim de yok yeteneğim de. Bu yüzden bulaşmıyorum. Herkes sevdiği bildiği işi yapsın.