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Didem Soydan'dan yeni pozlar
Sosyal medya hesabından yeni fotoğraflar yayınlayan Didem Soydan, "Karanlık çağıma hoş geldiniz" yazdı.
- Haber Merkezi
- 20.12.2022 - 09:39
- Güncelleme : 20.12.2022 - 09:46
Özel hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü model Didem Soydan, Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.
15 yıldır kullandığı sarı saç rengini değiştiren 38 yaşındaki ünlü model, son halinden yeni paylaşımlar yaptı. Soydan'ın pozları sosyal medyada övgü topladı.
"Karanlık çağıma hoş geldiniz"
Yeni imajını "Karanlık çağıma hoş geldiniz." notuyla paylaşan Soydan'a, 744 bin takipçili Instagram hesabından beğeni ve yorum yağdı.