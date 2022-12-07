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    Dila Tarkan 3 aylık oğlunu okula yazdırdı

    3 ay önce doğum yapan sosyetenin ünlü ismi Dila Tarkan, oğlu Luca Kartal'ın eğitim hayatı için erken davrandı.
    • Haber Merkezi
    • 07.12.2022 - 13:33
    • Güncelleme : 07.12.2022 - 14:38
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    Dila Tarkan 3 aylık oğlunu okula yazdırdı

    Sosyetik güzel Dila Tarkan, 3 aylık oğlu Luca Kartal'ın eğitim hayatı için erkenden araştırmalara başladı.

    Başvurular yapıldı

    Geçen yıl işadamı Dağhan Doğruer'le evlenen ve 3 ay önce anne olan Tarkan, oğlunun iyi bir eğitim alması için İstanbul'un önde gelen okullarına başvurularda bulundu.

    Acele etmeyince okularda yer kalmadığını söyleyen Dila Tarkan, oğlunu erkenden okula kaydettirdi.

    Dila Tarkan 3 aylık oğlunu okula yazdırdı #1

    "Yer kalmıyor"

    Sosyal medyadan açıklama yapan Tarkan, şunları söyledi: 'Bence doğduğu gibi yazdırmak aşırı saçma bir şey, okulları 3 aylık oğlum için ararken bile utandım aslında ama bazı okullara erkenden yazdırmak gerekiyor yoksa yer kalmıyor. O yüzden şimdiden göndermeyi düşündüğüm okullara başvurumu yaptım.

    "Sadece listeye aldılar"

    Başvuru yaparken hiçbir ödeme yapmadım sadece listeye aldılar. Okula gitme vakti geldiği zaman tercihimizi ona göre yapacağız. En azından okulun listesinde yazılı olduğunuz için listedeki yerinizi koruyorlar."

    Dila Tarkan 3 aylık oğlunu okula yazdırdı #2

    Dila Tarkan 3 aylık oğlunu okula yazdırdı #3

    Dila Tarkan 3 aylık oğlunu okula yazdırdı #4


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