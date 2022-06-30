Dila Tarkan, bebeğinin cinsiyetini açıkladı

Anne olmak için gün sayan Dila Tarkan, takipçilerinden hamileliğiyle ilgili gelen sorulara cevap verdi.

Sosyetenin en ünlü isimlerinden Dila Tarkan, 2019’dan beri aşk yaşadığı Dağhan Doğruer’den şubatta Miami’de evlilik teklifi almış, mart ayında da Yunanistan’da evlenmişlerdi.

Erkek

Şimdilerde anne olmaya hazırlanan Tarkan, bebeğinin cinsiyetini açıkladı. Sosyal medya üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtlayan Dila Tarkan, "Bebeğin cinsiyeti erkek." dedi.

Hamileliğinde yedinci ayına girmek üzere olan sosyetik güzel, ardından "Doğum kısmetse 25 Eylül gibi..." ifadelerini kullandı.

9 kilo aldı

Dila Tarkan, ayrıca "Şimdiye kadar dokuz kilo aldım. Bir tık daha az olsa iyiydi. Canım ne zaman ne isterse yiyorum. Sadece sağlıksız gıdalardan uzak duruyorum." diye konuştu.