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- Dila Tarkan, doğum kilolarını verdi
Dila Tarkan, doğum kilolarını verdi
1.5 ay önce bebeğini kucağına alan Dila Tarkan'ın doğum kilosu kalmadı.
- Haber Merkezi
- 11.10.2022 - 09:29
- Güncelleme : 11.10.2022 - 09:55
Sosyetenin ünlü kadınlarından Dila Tarkan, 25 Mart’ta Dağhan Doğruer ile evlenmiş, 27 Ağustos’ta oğlu Luca Kartal’ı dünyaya getirmişti.
Hiç doğurmamış gibi
Engincan Ural ile Merve Kaya’nın Bodrum’daki düğününe katılan taze anneyi görenler, şaştı kaldı. Hamilelik döneminde aldığı kilolardan hızla kurtulan Dila Tarkan, incecik olmuştu.
Dila Tarkan'ın eşi Dağhan Doğruer, düğünde dans etmeye doyamadı, adeta şov yaptı.