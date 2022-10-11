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    Dila Tarkan, doğum kilolarını verdi

    1.5 ay önce bebeğini kucağına alan Dila Tarkan'ın doğum kilosu kalmadı.
    • Haber Merkezi
    • 11.10.2022 - 09:29
    • Güncelleme : 11.10.2022 - 09:55
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    Dila Tarkan, doğum kilolarını verdi

    Sosyetenin ünlü kadınlarından Dila Tarkan, 25 Mart’ta Dağhan Doğruer ile evlenmiş, 27 Ağustos’ta oğlu Luca Kartal’ı dünyaya getirmişti.

    Hiç doğurmamış gibi

    Engincan Ural ile Merve Kaya’nın Bodrum’daki düğününe katılan taze anneyi görenler, şaştı kaldı. Hamilelik döneminde aldığı kilolardan hızla kurtulan Dila Tarkan, incecik olmuştu.

    Dila Tarkan'ın eşi Dağhan Doğruer, düğünde dans etmeye doyamadı, adeta şov yaptı.

    Dila Tarkan, doğum kilolarını verdi #1

    Dila Tarkan, doğum kilolarını verdi #2

    Dila Tarkan, doğum kilolarını verdi #3

    Dila Tarkan, doğum kilolarını verdi #4

    Dila Tarkan, doğum kilolarını verdi #5

    Dila Tarkan, doğum kilolarını verdi #6


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