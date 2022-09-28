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    Dila Tarkan: Lokumum 1 aylık oldu

    Sosyetenin ünlü ismi Dila Tarkan, bebeği Luca Kartal için dua okuttu.
    • Haber Merkezi
    • 28.09.2022 - 10:19
    • Güncelleme : 28.09.2022 - 10:45
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    Dila Tarkan: Lokumum 1 aylık oldu

    Dilasima Group’un patronu Ahmet Can Tarkan’ın kızlarından Dila Tarkan, 3 yıllık sevgilisi Dağhan Doğruer ile martta nikah masasına oturmuştu.

    Evlendiğinde hamile olan sosyetik güzel, 27 Ağustos’ta oğulları Luca Kartal’ı kucağına almıştı.

    Duası okundu

    Çift, önceki gün bebekleri için dua okuttu. Merve Oflaz, Ece Moltulu gibi yakın arkadaşları da katıldı. Dila Tarkan, "Lokumum 1 aylık oldu." dedi.

    Dila Tarkan: Lokumum 1 aylık oldu #1

    Dila Tarkan: Lokumum 1 aylık oldu #2


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