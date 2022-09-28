Sosyetenin ünlü ismi Dila Tarkan, bebeği Luca Kartal için dua okuttu.

Dilasima Group’un patronu Ahmet Can Tarkan’ın kızlarından Dila Tarkan, 3 yıllık sevgilisi Dağhan Doğruer ile martta nikah masasına oturmuştu.

Evlendiğinde hamile olan sosyetik güzel, 27 Ağustos’ta oğulları Luca Kartal’ı kucağına almıştı.

Duası okundu

Çift, önceki gün bebekleri için dua okuttu. Merve Oflaz, Ece Moltulu gibi yakın arkadaşları da katıldı. Dila Tarkan, "Lokumum 1 aylık oldu." dedi.