Dila Tarkan'ın eşi Dağhan Doğruer'in çocuğu çıktı

Sosyetenin ünlü isimlerinden Dila Tarkan'ın eşi Dağhan Doğruer'in eski sevgilisinden çocuğu olduğu öğrenildi.

Şeyma Subaşı2nın en yakın arkadaşı olarak tanınan sosyetenin ünlü simalarından Dila Tarkan, 25 Mart'ta Dağhan Doğruer ile Atina'da dünya evine girdi.

Düğünden hamileydi

Düğününde 4 aylık hamile olan ve ilk bebeğini kucağına almak için gün sayan Dila Tarkan'ın eşinin evlilik dışı bir çocuğu olduğu ortaya çıktı.

İngiliz vatandaşı Mina Safavi, Dağhan Doğruer ile ilişkisinden 27 Mart 2019 doğumlu Shaylın isimli bir kız çocuk dünyaya getirdiği belirterek, aynı yılın eylül ayında 'babalığın tespiti' davası açtı.

Çocuğun babası çıktı

Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonunda, toplanan deliller ve Adli Tıp Kurumu'nun 4 Ocak 2021 tarihli, 'yüzde 99,99 ihtimalle' biyolojik babası olduğuna ilişkin raporuna göre; Shaylin'in Doğruer'in kızı olduğuna, bu şekilde nüfus kayıtlarına tesciline karar verdi.

Mahkemenin 8 Mart 2021 tarihli babalık tescili davasından sonra Safavi, baba Dağhan Doğruer'in kızı için nafaka ödemesi talebiyle ikinci davayı açtı.

Nafaka istiyor

Dava dilekçesinde Shaylin Doğruer'in yaşam masraflarına babası Dağhan Doğruer'in de katılması istendi. Mina Safavi'nin 2004 yılından itibaren Londra'da yaşamını sürdüren bir İngiliz vatandaşı olduğu belirtilen dilekçede, çeşitli firmalarda çalışarak geçimini sağladığı, son olarak yaklaşık 2 bin pound maaş ile Londra'daki bir firmanın merkez ofisinde pazarlama ve satış uzmanı olarak çalıştığı anlatıldı. Safavi'nin kızına bakabilmek için bir süredir çalışmadığı da belirtildi.

Aile kabul etmedi

Safavi'nin bu süreçte ailesinden de destek görmediği ve bu nedenle hamileliğini tek başına geçirmek durumunda kaldığı ifade edildi. Shaylin'in 27 Mart 2019'da Londra'da Chelsea Hastanesi'nde dünyaya geldiği ancak, bu mutlu ana bile tam anlamıyla sevinemediği, bebeğiyle tek başına geçirdiği 4 ay, çaresiz ve mağdur hissettiği ifade edildi. Mina Safavi'nin 4 ay sonra İstanbul'a gelerek Doğruer'in ailesine kızını göstererek desteklerini istediği, ancak bu talebinin de karşılık görmediği ifade edildi.

Aylık 100 bin TL istiyor

Safavi'nin bu nedenle yargı yoluna başvurduğu ve babalığın tespit edilmesi istemiyle ile dava açtığı anlatılan dilekçede, mahkemenin babalığın tescili

yönünde verdiği kararın da kesinleştiği belirtildi. Bu karar üzerine nafakaya katılma talebiyle dava açıldığı belirtilen dilekçede, Doğruer'in aylık 5 bin pound (100 bin TL) ödemesi istendi. Nafakanın her yıl 1 Ocak tarihiden itibaren çocuğun gelişimi ve İngiliz para birimi dikkate alınarak belirlenecek oranda arttırılması da talep edildi.