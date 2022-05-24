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- Dilan Çiçek Deniz mini elbisesiyle poz verdi
Dilan Çiçek Deniz mini elbisesiyle poz verdi
75. Cannes'da konuk olan Dilan Çiçek Deniz, pembe elbisesiyle verdiği pozu sosyal medyada olay oldu.
- Haber Merkezi
- 24.05.2022 - 07:16
İzlandalı yönetmen sevgilisi Thor ile evlilik hazırlığı yapan güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, bir yandan da yoğun programına yetişmeye çalışıyor.
75. Cannes'da konuk olan Deniz, pembe elbisesiyle verdiği pozu sosyal medyada olay oldu.
Mini elbise giydi
Güzel oyuncu, pembe renkli mini elbisesiyle poz verdi. Çiçek'in o pozuna kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.