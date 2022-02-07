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    Dilan Çiçek Deniz, sarardı

    Çukur ve Alev Alev'in ardından yeni projesinin hazırlıklarına başlayan Dilan Çicek Deniz ilk olarak imajını değiştirdi.
    • Haber Merkezi
    • 07.02.2022 - 07:06
    • Güncelleme : 07.02.2022 - 07:20
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    Dilan Çiçek Deniz, sarardı

    İzlandalı sevgilisi Thor Saevarsson'dan sürpriz bir evlilik teklifi alan Dilan Çiçek Deniz, sürekli imaj değiştirmeye başladı.

    Sevgilisinin  ailesiyle tanışmak için soluğu İzlanda'da alan güzel oyuncu, Türkiye'ye döner dönmez geçtiğimiz ay değiştirdiği saçlarını iyice sararttı. Güzel oyuncu, son olarak saç rengini daha da açarak adeta barbie bebeğe dönüştü.

    BEĞENİ YAĞDI

    Deniz yeni imajını "Robot Sophia diyebilir miyiz?" notuyla paylaştı. Güzel oyuncunun paylaşımına hayranları beğeni yağdırdı.

    Dilan Çiçek Deniz, sarardı #1

    Dilan Çiçek Deniz, sarardı #2

    Dilan Çiçek Deniz, sarardı #3

    Dilan Çiçek Deniz, sarardı #4

    Dilan Çiçek Deniz, sarardı #5

    Dilan Çiçek Deniz, sarardı #6

    Dilan Çiçek Deniz, sarardı #7


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