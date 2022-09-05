Petrol
95.04
2.17%
Euro
18.016
-0.57%
Dolar
18.2124
0.07%
Altın
1.002
0.00%
Borsa
3223
0.00%
Bitcoin
361.557
-0.60%
BTXN Coin
5.18
5.07%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Çok bulutlu 21 C

    Dilan Çiçek Deniz, Venedik'e gitti

    Venedik film Festivali'ne katılan Dilan Çicek Deniz, çektirdiği fotoğrafları Instagram hesabından yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 05.09.2022 - 08:22
    • Güncelleme : 05.09.2022 - 08:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Dilan Çiçek Deniz, Venedik'e gitti

    Dilan Çiçek Deniz, üç çocuk babası olan İzlandalı reklam yönetmeni sevgilisi Thor Saevarsson’la yaz başında aşk yaşamaya başlamıştı.

    Dilan Venedik'te

    Ünlü markaları peşinden koşturan Dilan Çiçek Deniz, bir kozmetin markasının davetlisi olarak Venedik film Festivali'ne gitti.

    Çicek, Venedik'te verdiği pozları sosyal medya hesabından yayınladı. Kırmızı mini bir elbise giyen Çicek, takipçileri tarafından  beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

    Çicek'in tercih ettiği elbise süslü bir pakete benzetildi.

    Dilan Çiçek Deniz, Venedik e gitti #1

    Dilan Çiçek Deniz, Venedik e gitti #2

    Dilan Çiçek Deniz, Venedik e gitti #3


    İlginizi Çekebilir

    Muğla Ula'da 3.9 büyüklüğünde deprem
    İç Haber

    Muğla Ula'da 3.9 büyüklüğünde deprem

    Ünlü iş adamı yeni kripto projesini açıklıyor!
    Tesla

    Ünlü iş adamı yeni kripto projesini açıklıyor!

    Pakistan'daki felakette ölenlerin sayısı 1314'e çıktı
    Dünya

    Pakistan'daki felakette ölenlerin sayısı 1314'e çıktı

    Görüş Bildir