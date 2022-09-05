Dilan Çiçek Deniz, Venedik'e gitti

Venedik film Festivali'ne katılan Dilan Çicek Deniz, çektirdiği fotoğrafları Instagram hesabından yayınladı.

Dilan Çiçek Deniz, üç çocuk babası olan İzlandalı reklam yönetmeni sevgilisi Thor Saevarsson’la yaz başında aşk yaşamaya başlamıştı.

Dilan Venedik'te

Ünlü markaları peşinden koşturan Dilan Çiçek Deniz, bir kozmetin markasının davetlisi olarak Venedik film Festivali'ne gitti.

Çicek, Venedik'te verdiği pozları sosyal medya hesabından yayınladı. Kırmızı mini bir elbise giyen Çicek, takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Çicek'in tercih ettiği elbise süslü bir pakete benzetildi.