Dilan Çiçek Deniz: Vücudumla barışık değilim

Ünlü oyuncu Dilan Çicek Deniz, bir dergiye verdiği röportajda kendini anlattı.

Dilan Çiçek Deniz, evlilik hazırlığı yaptığı ve çok aşık olduğunu söylediği İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile ani bir kararla yollarını ayırmıştı.Deniz, InStyle dergisine röportaj verdi.

İşte açıklamaları:

"Hiçbir boşluk hissetmiyorum içimde. Anlatsan kimse anlamaz bir tarafım var benim. Çocukluğumdan beri böyle.Takipçi sayısı kaygılı hiçbir işte olmak istemiyorum. Kalbimi attıran, beni mutlu edecek projelerde yer alırım sadece.





"Mutlu olayım yeter"

Temel hayalim mutlu olmaya devam etmek. Sadece mutlu olayım yeter.

Küçük kusurlar hariç vücudumla tamamen barışık değilim aslında. Yıllardır zayıflığımla ilgili kötü sözlere maruz kalıyorum.





"Rüya defterim var"

Yazmak benim için bir kaçış noktası. Bir rüya defterim var. Onun üzerine kısa film çekeceğiz.

İnsanların beni dinlememesine çok sinirlenirim. Düşünmeden konuşanlar da tepemi attırır.





Libido önemli

Beni hayata motive eden şey ise libido. Ama sadece karşı cinsle ilgili değil. Yaşam enerjisi, hayatta kalma mücadelesi.

Pandemide kod yazmayı öğrendim. Şimdi bir bilgisayar oyunu hedefim var."