Dilan Çıtak beyaz mayosuyla yazı getirdi Genç şarkıcı İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, son olarak da beyaz mayosuyla kumlarda hoplayıp zıpladı.

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Babası İbrahim Tatlıses'in yolundan giderek kariyerine şarkıcı olarak devam eden Dilan Çıtak, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Kendisi gibi şarkıcı olan Levent Dörter'le mutlu bir evliliği olan Çıtak, Miami'ye gitmiş ve burada verdiği pozlarla dikkat çekmişti.

Mayosuyla pozlar verdi

Bir hayli zayıfladığı takipçilerinin dikkatinden kaçmayan İbrahim Tatlıses'in kızı, son olarak da beyaz mayosuyla plajda boy gösterdi. İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, deniz kenarında hoplayıp zıpladı, mayosuyla pozlar verdi ve bu anları da takipçileriyle paylaştı.