Dilan Çıtak düğün sonrası sessizliğini bozdu

Dilan Çıtak, sosyal medya üzerinden kendisini eleştirenlere, "Bazı insanlar bu denli değerli bir günle alakalı saçmalama sınırını tabii ki aştılar." şeklinde yanıt verdi.

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak geçtiğimiz günlerde dünyaevine girdi.

Yıllar sonra ortaya çıkan Çıtak, İstanbul'daki lüks bir otelde görkemli bir düğün töreni düzenledi.

Birbirinden ünlü isimlerin katıldığı düğün, günlerce konuşuldu.

Tatlıses'in kızına hediye ettiği 600 bin TL değerindeki altın kemerle birlikte düğüne dair birçok detay konuşulmaya devam ediyor.

Eleştirilere yanıt verdi

Bunlardan biri de Dilan Çıtak'ın gelinlikli kilolu fotoğrafları...

Düğünden birçok kareyi takipçilerinin beğenise sunan Çıtak, 'kilo almışsın' yorumunun ardından sessizliğini bozdu.

"Saçmalama sınırını aştılar"

Bunun üzerine genç şarkıcı, gazeteciler tarafından çekilen bir fotoğrafını paylaşarak şu açıklamayı yaptı:

"Benimle alakası olmayan bu saçma sapan çekimi yapıp yayınlayan sevgili basın, sizlere gerçekten hayranım. Okey 25 kg değilim ama 64 kilo olan beni 67282 kilo çıkarmayı başardığınız için (baya fotoşopla şişirilmiş gibiyim ) çok ama çok ama çok teşekkürler... Yazılan hiç bir şey bugüne kadar maalesefki umrumda olmadı, olmayacak da... Ama bazı insanlar bu denli değerli bir günle alakalı saçmalama sınırını tabii ki aştılar. Yazdıkları komik değil üzücü. Çok üzülüyorum... Ülkemde maalesef bu kadar aciz ve cahil insan olduğuna şahit olduğum için çok üzülüyorum. Kitap okuyun, resim çizin, psikolağa gidin, belgesel izleyin, hayvan sevin, bisiklete binin, yürüyüş yapın ya da sadece durun... ama buralarda dolanıp 'herkese bulaşacağım' diyen boş bir beyni kendinize layık görmeyin."