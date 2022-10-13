Dilan Çıtak: Kimlik adım değişti

32 yaşındaki güzel şarkıcı Dilan Çıtak, törenden saatler sonra Instagram profiline eşi Levent Dörter'in soyadını ekledi.

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, 11 Ekim'de 8 yıldır birlikte olduğu müziyen Levent Dörter ile evlendi.

Sosyal medyada Tatlıses yok

Çıtak, düğünün ardından sosyal medya hesaplarında güncelleme yaptı. 'Tatlıses' soyadının yerine 'Dörter'i ekledi.

Dilan Çıtak, 'Tatlıses'i sildi haberlerine sosyal medyadan yanıt verdi:

"Küçük bir detay çok fazla büyütülmeden kısa bir açıklama yapmak durumunda hissediyorum.





"Dilan Tatlıses Dörter"



Sosyal medya ismim hala 'dilancitaktatlises' Alt ismim ise 'Dilan Çıtak'tı. Yanına sadece eşimin soyadı eklendi. 'Dörter' olarak.

"Sahne adım da var"

Sahne adım her zaman 'Dilan Çıtak'. Kimlik adım ise bundan sonra 'Dilan Tatlıses Dörter'. Soyadlarımı rahat bırakın artık, onların hepsi benim."