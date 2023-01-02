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- Dilan Çıtak, soğukta havuza girdi
Dilan Çıtak, soğukta havuza girdi
İbrahim Tatlıses'in kendisi gibi şarkıcı olan kızı Dilan Çıtak soğuğa aldırmadı.
- Haber Merkezi
- 02.01.2023 - 08:57
- Güncelleme : 02.01.2023 - 09:14
Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü isimler arasında yer alan Dilan Çıtak, paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devame diyor.
Levent Dörter ile geçtiğimiz yıl evlenen Dilan Çıtak, sosyal medyada oldukça aktif. Kıvırcık saçları ve güçlü sesi ile babasına oldukça benzetilen Dilan Çıtak, yılın ilk gününü eşiyle keyif yaparak geçirdi.
Sıcak havuz
Soğuğa aldırmadan beyaz mayosunu giyip sıcak havuza giren Çıtak, kocasına pozlar verdi. Dilan Çıtak'ın pozuna Tatlıses'in eski karısı Ayşegül Yıldız ise kalp emojisi bıraktı.