Dilan Çıtak Tatlıses: Artık babam hakkında konuşmayacağım

Dilan Çıtak Tatlıses, babası İbrahim Tatlıses hakkında artık konuşmayacağını söyledi.

Geçtiğimiz haftalarda bir programa konuk olan Dilan Çıtak Tatlıses, samimi açıklamalarda bulunmuştu.

"AYRIM YAPIYOR"

Dilan Çıtak Tatlıses, geçtiğimiz günlerde "Evlatları arasında ayrım yaptığı zamanlarda ondan nefret ettim" dediği dediği babası İbrahim Tatlıses hakkında artık sessiz kalma kararı aldı.

Nişantaşı'nda objektiflere yansıyan Dilan Çıtak Tatlıses, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaştığı sözlerle babasına gönderme yapmadığını söyledi.

"ARTIK KONUŞMAYACAĞIM"

Paylaşımı üzerine konuşan Tatlıses, "Hayır hiç üzgün değilim, yazdıklarım kimseye gönderme değildi, beğendim sözleri paylaştım. Hiç o konuya girmeyelim artık. Artık babamla ilgili yorum yapmıyorum. Artık gık demeyeceğim" diye konuştu.