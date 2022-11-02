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    Dilan Çıtak Tatlıses: Depresyondayım

    Taze gelin Dilan Çıtak Tatlıses, çok konuşulan düğünüyle ilgili konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 02.11.2022 - 10:18
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    Dilan Çıtak Tatlıses: Depresyondayım

    Bir ay önce hayatını Levent Dörter ile birleştiren Dilan Çıtak Tatlıses, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Ünlü şarkıcı, düğünden sonra depresyona girdiğini açıkladı.

    "Çok kilolu çıkmışım"

    Çıtak "Hala evlendik mi evlenmedik mi anlamış değiliz. Beni çok kilolu çekmişsiniz. ‘Acaba fotoğraflarda güzel çıktım mı?’ diye depresyona girdim.

    'Kıyafeti kötü, gelinliği şöyle’ gibi haddini aşan eleştiriler hiç hoş değildi" dedi.

    İbrahim Tatlıses’in gelini Yasemin Şefkatli’den sonra kendisine de altın kemer takmasıyla ilgili olarak da "Kendine yakışanı yaptı, bizi mutlu etti. Babam çocuklarını ayırmaz" diye konuştu.

    Dilan Çıtak Tatlıses: Depresyondayım #1

    Dilan Çıtak Tatlıses: Depresyondayım #2


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