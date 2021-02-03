Dilan Çıtak Tatlıses, İbrahim Tatlıses ile buluşmasını anlattı

Dilan Çıtak Tatlıses, İbrahim Tatlıses ile buluşmasını anlattı

Babası İbrahim Tatlıses'le arasındaki buzları eriten Dilan Çıtak Tatlıses, buluşma günüyle ilgili konuştu.

Türkücü İbrahim Tatlıses'in müzisyen kızı Dilan Çıtak Tatlıses, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.

Çıtak'a bir dönem küs olduğu ve geçtiğimiz günlerde aralarındaki buzları erittiği babası İbrahim Tatlıses soruldu.

"ÇOK GÜZELDİ"

"Arkadaşlar her şey çok güzeldi" diyerek, soruları geçiştiren Dilan Çıtak Tatlıses, ardından hızla evinin yolunu tuttu.