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    Dilan Çıtak Tatlıses, İbrahim Tatlıses ile buluşmasını anlattı

    Babası İbrahim Tatlıses'le arasındaki buzları eriten Dilan Çıtak Tatlıses, buluşma günüyle ilgili konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 03.02.2021 - 10:06
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    Dilan Çıtak Tatlıses, İbrahim Tatlıses ile buluşmasını anlattı

    Türkücü İbrahim Tatlıses'in müzisyen kızı Dilan Çıtak Tatlıses, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.

    Çıtak'a bir dönem küs olduğu ve geçtiğimiz günlerde aralarındaki buzları erittiği babası İbrahim Tatlıses soruldu.

    "ÇOK GÜZELDİ"

    "Arkadaşlar her şey çok güzeldi" diyerek, soruları geçiştiren Dilan Çıtak Tatlıses, ardından hızla evinin yolunu tuttu.

    Dilan Çıtak Tatlıses, İbrahim Tatlıses ile buluşmasını anlattı #1

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